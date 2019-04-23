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Аппарат ВР выдал подписные листы для сбора подписей за отставку Парубия


Для отставки Парубия необходимо собрать не менее 150 подписей нардепов

Аппарат Верховной рады Украины выдал нардепу из депутатской группы "Видрождення" Валерию Писаренко подписные листы для сбора подписей за отзыв с должности председателя парламента Андрея Парубия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ВРУ.

Сообщается, что во вторник, 23 апреля, в Аппарат ВР поступил запрос от депутата Писаренко с требованием выдать подписные листы для сбора подписей народных депутатов об отзыве Парубия с должности председателя парламента, согласно ч.1 и п.2 ч.2 ст.76 регламента Рады.

"Аппарат Верховной рады Украины, выполняя нормы Регламента Верховной Рады Украины, безотлагательно подготовил и издал подписные листы народному депутату Валерию Писаренко", - сказано в сообщении.

Отметим, что для отзыва спикера Рады необходимо собрать не менее 150 подписей нардепов для рассмотрения на пленарном заседании. Решение потребует минимум 226 голосов депутатов.

Напомним, ранее Писаренко заявил, что в Верховной раде Украины начался сбор подписей за отставку Парубия.

В августе 2014 года президент Украины Петр Порошенко принял отставку Андрея Парубия с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко отмечал, что на любой должности Парубий остается в команде президента.

14 апреля 2016 года Верховная рада Украины избрала Парубия своим спикером. Соответствующее решение поддержали 284 парламентария при минимально необходимых 226. Таким образом нардепы поддержали его отзыв с должности первого вице-спикера ВР.

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