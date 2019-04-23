Апарат ВР видав підписні листи для збору підписів за відставку Парубія

Апарат Верховної ради України видав нардепу з депутатської групи "Відрождення" Валерію Писаренку підписні листи для збору підписів за відкликання з посади голови парламенту Андрія Парубія. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ВРУ.

Повідомляється, що у вівторок, 23 квітня, в Апарат ВР надійшов запит від депутата Писаренка з вимогою видати підписні листи для збору підписів народних депутатів про відкликання Парубія з посади голови парламенту, відповідно до ч. 1 та п. 2 ч. 2 ст. 76 регламенту Ради.

"Апарат Верховної ради України, виконуючи норми Регламенту Верховної Ради України, невідкладно підготував і видав підписні листи народного депутата Валерія Писаренка", - сказано в повідомленні.

Зазначимо, що для відкликання спікера Ради необхідно зібрати щонайменше 150 підписів нардепів для розгляду на пленарному засіданні. Рішення зажадає мінімум 226 голосів депутатів.

Нагадаємо, раніше Писаренко заявив, що у Верховній раді України почався збір підписів за відставку Парубія.

У серпні 2014 року президент України Петро Порошенко прийняв відставку Андрія Парубія з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Прес-секретар глави держави Святослав Цеголко зазначав, що на будь-якій посаді Парубій залишається в команді президента.

14 квітня 2016 року Верховна рада України обрала Парубія своїм спікером. Відповідне рішення підтримали 284 парламентарія при мінімально необхідних 226. Таким чином нардепи підтримали його відкликання з посади першого віце-спікера ВР.