ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Апарат ВР видав підписні листи для збору підписів за відставку Парубія

Новини » Політика    23.04.2019 - 20:21
Апарат ВР видав підписні листи для збору підписів за відставку Парубія
Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

Для відставки Парубія необхідно зібрати щонайменше 150 підписів нардепів

Апарат Верховної ради України видав нардепу з депутатської групи "Відрождення" Валерію Писаренку підписні листи для збору підписів за відкликання з посади голови парламенту Андрія Парубія. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ВРУ.

Повідомляється, що у вівторок, 23 квітня, в Апарат ВР надійшов запит від депутата Писаренка з вимогою видати підписні листи для збору підписів народних депутатів про відкликання Парубія з посади голови парламенту, відповідно до ч. 1 та п. 2 ч. 2 ст. 76 регламенту Ради.

"Апарат Верховної ради України, виконуючи норми Регламенту Верховної Ради України, невідкладно підготував і видав підписні листи народного депутата Валерія Писаренка", - сказано в повідомленні.

Зазначимо, що для відкликання спікера Ради необхідно зібрати щонайменше 150 підписів нардепів для розгляду на пленарному засіданні. Рішення зажадає мінімум 226 голосів депутатів.

Нагадаємо, раніше Писаренко заявив, що у Верховній раді України почався збір підписів за відставку Парубія.

У серпні 2014 року президент України Петро Порошенко прийняв відставку Андрія Парубія з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Прес-секретар глави держави Святослав Цеголко зазначав, що на будь-якій посаді Парубій залишається в команді президента.

14 квітня 2016 року Верховна рада України обрала Парубія своїм спікером. Відповідне рішення підтримали 284 парламентарія при мінімально необхідних 226. Таким чином нардепи підтримали його відкликання з посади першого віце-спікера ВР.

У Раді почали збір підписів за відставку Парубія Рада розглянула майже 2 тисячі правок до "мовного закону"
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Андрій ПарубійВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся