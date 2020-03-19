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Возобновление чемпионата Англии отложено до начала мая

Новости » Спорт     19.03.2020 - 15:59
Возобновление чемпионата Англии отложено до начала мая
Фото: Возобновление АПЛ отложено до 30 апреля (facebook.com/premierleague)

Изначально пауза была рассчитана до апреля

Возобновление нынешнего розыгрыша чемпионата Англии отложено до 30 апреля из-за распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении на сайте Премьер-лиги.

Решение Федерации футбола Англии коснулось АПЛ, Чемпионшипа и встречи остальных футбольных лиг, среди которых и первенства женских команд. Также руководство решило продлить сроки сезона-2019/2020. Ранее все встречи должны были закончиться 1 июня.

В настоящее время чемпионат Англии наряду с большинством других европейских лиг приостановлен из-за пандемии коронавируса. Изначально пауза в Премьер-лиге была рассчитана до 3 апреля.

На вынужденную паузу ушли также французская Лиги 1, испанская Примера, немецкая Бундеслига и итальянская Серии А.

Напомним, чемпионат Испании могут завершить досрочно.

Ранее УЕФА приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы. Еврокубковые матчи, проведение которых было запланировано на текущей неделе, не состоятся.

Чемпионат Европы по футболу, который должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, перенесен на лето следующего года.

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