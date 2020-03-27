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Некоторые клубы АПЛ выступили за полную переигровку сезона

Новости » Спорт     27.03.2020 - 16:41
Некоторые клубы АПЛ выступили за полную переигровку сезона
Фото: чемпионство уже практически в руках Юргена Клоппа (facebook.com/LiverpoolFC)

"Ливерпуль" рискует остаться без первого за 30 лет чемпионства

Руководители ряда команд английской Премьер-лиги (АПЛ) выступают за немедленную остановку нынешнего розыгрыша чемпионата и полную переигровку сезона после окончания пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Athletic.

По их мнению, проводить матчи в нынешних условиях нельзя, а играть при пустых трибунах неверно с этической точки зрения.

Отмечается, что для принятия итогового решения необходимо, чтобы за один из сценариев проголосовали представители 14 клубов из 20.

При этом на предыдущей встрече руководители пришли к мнению, что сезон должен быть доигран при любых обстоятельствах. Тем не менее, некоторые клубы изменили мнение.

Напомним, АПЛ разрабатывает план, согласно которому оставшиеся 92 матча могут быть доиграны на нейтральных полях и при закрытых трибунах.

На одном стадионе за день могли бы проходить несколько встреч, а команды будут играть через три дня. Это связано с рисками, что Премьер-лига не сможет завершить сезон, поскольку ей предстоит провести больше игр, чем в других европейских чемпионатах.

Сезон в Англии приостановлен минимум до 30 апреля. В чемпионате с 25-очковым перевесом над "Манчестер Сити" лидирует "Ливерпуль". До чемпионства "мерсисайцам" осталось две победы.

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