Апетитні баклажани з фаршем під золотистою скоринкою: ситно та по-домашньому

Рецепт запечених баклажанів з фаршем (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Соковиті баклажани, запечені з ароматним м’ясним фаршем - ідеальна страва для сімейної вечері. Простий рецепт, який поєднує ніжність овочів та насичений смак начинки, неодмінно стане вашим кулінарним фаворитом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогерки Ксенії Радостіної.

Запечені баклажани: рецепт приготування

Інгредієнти:

  • баклажан - 1 шт.
  • кабачок - 1 шт.
  • фарш - 600 г
  • цибуля - 1 шт. (для фаршу)
  • сіль перець - за смаком

Для заливки знадобиться:

  • томатна паста - 1 ст. л
  • вода - 70 мл
  • сметана - 100 г
  • сіль перець за смаком

Спосіб приготування

Спочатку потрібно помити баклажани та нарізати їх кільцями. Після цього додайте у фарш цибулю, перець та сіль і ретельно перемішайте.

Візьміть кільця баклажанів та на кожного покладіть трішки фаршу і складайте у форму для запікання.

Баклажани з фаршем (фото: кадр з відео)

Для заливки змішайте всі інгредієнти разом та додайте у страву.

Форму відправте в духовку на 20 хвилин під фольгою і ще на 15 хвилин без фольги при температурі 180°C. За бажанням в кінці можна посипати тертим сиром для золотистої скориночки за декілька хвилин до готовності.

Запечені баклажани з фаршем (фото: кадр з відео)

Рецепти