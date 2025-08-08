Апетитні баклажани з фаршем під золотистою скоринкою: ситно та по-домашньому

Соковиті баклажани, запечені з ароматним м’ясним фаршем - ідеальна страва для сімейної вечері. Простий рецепт, який поєднує ніжність овочів та насичений смак начинки, неодмінно стане вашим кулінарним фаворитом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогерки Ксенії Радостіної.
Інгредієнти:
Для заливки знадобиться:
Спосіб приготування
Спочатку потрібно помити баклажани та нарізати їх кільцями. Після цього додайте у фарш цибулю, перець та сіль і ретельно перемішайте.
Візьміть кільця баклажанів та на кожного покладіть трішки фаршу і складайте у форму для запікання.
Для заливки змішайте всі інгредієнти разом та додайте у страву.
Форму відправте в духовку на 20 хвилин під фольгою і ще на 15 хвилин без фольги при температурі 180°C. За бажанням в кінці можна посипати тертим сиром для золотистої скориночки за декілька хвилин до готовності.
