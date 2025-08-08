Аппетитные баклажаны с фаршем под золотистой корочкой: сытно и по-домашнему

Сочные баклажаны, запеченные с ароматным мясным фаршем - идеальное блюдо для семейного ужина. Простой рецепт, который сочетает нежность овощей и насыщенный вкус начинки, непременно станет вашим кулинарным фаворитом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Ксении Радостиной.
Ингредиенты:
Для заливки понадобится:
Способ приготовления
Сначала нужно помыть баклажаны и нарезать их кольцами. После этого добавьте в фарш лук, перец и соль и тщательно перемешайте.
Возьмите кольца баклажанов и на каждое положите немного фарша и складывайте в форму для запекания.
Для заливки смешайте все ингредиенты вместе и добавьте в блюдо.
Форму отправьте в духовку на 20 минут под фольгой и еще на 15 минут без фольги при температуре 180°C. По желанию в конце можно посыпать тертым сыром для золотистой корочки за несколько минут до готовности.
