Аппетитные баклажаны с фаршем под золотистой корочкой: сытно и по-домашнему

Запеченные баклажаны: рецепт приготовления

Ингредиенты:

баклажан - 1 шт.

кабачок - 1 шт.

фарш - 600 г

лук - 1 шт. (для фарша)

соль перец - по вкусу

Для заливки понадобится:

томатная паста - 1 ст. л

вода - 70 мл

сметана - 100 г

соль перец по вкусу

Способ приготовления

Сначала нужно помыть баклажаны и нарезать их кольцами. После этого добавьте в фарш лук, перец и соль и тщательно перемешайте.

Возьмите кольца баклажанов и на каждое положите немного фарша и складывайте в форму для запекания.

Баклажаны с фаршем (фото: кадр из видео)

Для заливки смешайте все ингредиенты вместе и добавьте в блюдо.

Форму отправьте в духовку на 20 минут под фольгой и еще на 15 минут без фольги при температуре 180°C. По желанию в конце можно посыпать тертым сыром для золотистой корочки за несколько минут до готовности.

Запеченные баклажаны с фаршем (фото: кадр из видео)