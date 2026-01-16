UA

Путіну замало територій: ISW попередив про нову фазу стратегії Кремля

Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Яна Коваль

Російський диктатор Володимир Путін дав зрозуміти, що його не задовольнить мирне врегулювання, яке стосується виключно територіальних питань України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики проаналізували промову Путіна від 15 січня 2026 року. У ній диктатор знову заявив, що війна є "прямим наслідком" ігнорування Заходом інтересів РФ "шляхом розширення НАТО, попри нібито публічні обіцянки не робити цього".

Це свідчить про те, що стратегічні цілі Кремля залишаються незмінними з 2021 року.

Експерти ISW підкреслюють, що плани Москви виходять далеко за межі українських кордонів. Путін прагне докорінної зміни архітектури безпеки на континенті, яка фактично означала б руйнування Північноатлантичного альянсу.

Нова стратегія російського диктатора

Фахівці проаналізували останні масовані атаки РФ на українські енергооб’єкти. Вони називають дії Кремля "диявольськи цинічною стратегією", оскільки удари наносяться саме тоді, коли температура падає до критичних позначок.

Розвідка виділяє кілька ключових аспектів російської кампанії проти енергосистеми:

  • Використання холоду як зброї: атаки плануються під прогнози погоди, щоб завдати максимальної шкоди цивільним у пікові періоди морозів.

  • Тиск на суспільство: окупанти розраховують, що відсутність світла, води та тепла змусить українців вимагати від уряду поступок агресору.

Нагадаємо, на тлі тривалої війни Володимир Путін все частіше використовує двійників для публічних виступів. На думку західних аналітиків, така практика стала частиною стратегії особистої безпеки диктатора, який прагне максимально мінімізувати ризики замахів усередині країни та під час поїздок.

Водночас Росія натрапляє на труднощі на полі бою через технологічне відставання у виробництві важких безпілотників. Поки Україна ефективно застосовує сучасні дронові системи, у РФ лише визнають необхідність термінового розроблення нових платформ. Російське командування заявляє про плани створити дрони для логістики та ударних операцій, щоб спробувати наздогнати українські технологічні спроможності.

НАТОСполучені Штати Америки