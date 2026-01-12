Теорія двійників: у МІ6 пояснили, як відрізнити "фальшивого" диктатора від справжнього Путіна

Російський диктатор Володимир Путін, за оцінками західних експертів, регулярно використовує двійників під час публічних заходів, щоб знизити ризики замаху на тлі війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію видання The Sun.

Використання двійників російським диктатором Володимиром Путіним стало частиною жорсткого протоколу безпеки і вже давно перейшло в розряд звичної практики.

Про це заявив колишній глава британської розвідки МІ6 Річард Дірлав. За його словами, дані української розвідки, що вказують на появу дублерів Путіна на публічних заходах, є достовірними, а рішення про те, хто саме виходить до публіки, ухвалюють залежно від рівня ризику.

Зростання загроз після початку війни

Західні аналітики та чиновники пов'язують посилення заходів безпеки з повномасштабною війною РФ проти України.

Українські спецслужби неодноразово демонстрували здатність завдавати ударів по об'єктах на території Росії, що, як вважають експерти, посилило стурбованість оточення диктатора можливими атаками.

"Він би також був ціллю для безпілотників для українців, якби вони могли точно знати, де він і коли", - пояснив Дірлав.

Де двійників не використовують

За словами ексочільника МІ6, під час дипломатичних переговорів і закритих зустрічей двійників не застосовують, оскільки підтримувати обман зблизька вкрай складно.

"Двійники не використовуються на особистих зустрічах, оскільки дуже важко імітувати Путіна, коли ти знаходишся так близько", - зазначив він.

Інша ситуація складається на публічних заходах просто неба - прогулянках, візитах на заводи або показових виїздах, де неможливо повністю контролювати оточення.

Аналіз за допомогою штучного інтелекту

Додаткову увагу до теми привернув звіт японської телемережі TBS за 2023 рік. За допомогою технологій штучного інтелекту експерти аналізували обличчя і рухи тіла Путіна.

Вони дійшли висновку, що на параді 9 травня на Красній площі був присутній справжній диктатор, тоді як під час огляду Кримського мосту майже роком раніше, імовірно, з'являвся його двійник. Рівень схожості між ними, за даними дослідження, склав трохи більше 50%.