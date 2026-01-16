Путину мало территорий: ISW предупредил о новой фазе стратегии Кремля

Российский диктатор Владимир Путин дал понять, что его не удовлетворит мирное урегулирование, которое касается исключительно территориальных вопросов Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Аналитики проанализировали речь Путина от 15 января 2026 года. В ней диктатор вновь заявил, что война является "прямым следствием" игнорирования Западом интересов РФ "путем расширения НАТО, несмотря на якобы публичные обещания не делать этого".
Это свидетельствует о том, что стратегические цели Кремля остаются неизменными с 2021 года.
Эксперты ISW подчеркивают, что планы Москвы выходят далеко за пределы украинских границ. Путин стремится к коренному изменению архитектуры безопасности на континенте, которая фактически означала бы разрушение Североатлантического альянса.
Специалисты проанализировали последние массированные атаки РФ на украинские энергообъекты. Они называют действия Кремля "дьявольски циничной стратегией", поскольку удары наносятся именно тогда, когда температура падает до критических отметок.
Разведка выделяет несколько ключевых аспектов российской кампании против энергосистемы:
Использование холода как оружия: атаки планируются под прогнозы погоды, чтобы нанести максимальный вред гражданским в пиковые периоды морозов.
Давление на общество: оккупанты рассчитывают, что отсутствие света, воды и тепла заставит украинцев требовать от правительства уступок агрессору.
Напомним, на фоне затянувшейся войны Владимир Путин все чаще использует двойников для публичных выступлений. По мнению западных аналитиков, такая практика стала частью стратегии личной безопасности диктатора, который стремится максимально минимизировать риски покушений внутри страны и во время поездок.
В то же время Россия сталкивается с трудностями на поле боя из-за технологического отставания в производстве тяжелых беспилотников. Пока Украина эффективно применяет современные дроновые системы, в РФ лишь признают необходимость срочной разработки новых платформ. Российское командование заявляет о планах создать дроны для логистики и ударных операций, чтобы попытаться догнать украинские технологические возможности.