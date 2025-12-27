Путін несподівано визнав перевагу України, і зробив це публічно

Росія визнає відставання у сфері важких дронів на тлі активного застосування таких технологій Україною. У відповідь на цю прогалину в російській армії починають розробляти нові платформи для перевезення вантажів і потенційно для ударних завдань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Defense Express.

На нещодавній "прямій лінії" російський диктатор Володимир Путін заявив, що російські окупаційні війська поступаються Україні за кількістю дронів типу "Баба-Яга".

За його словами, противник має перевагу в цьому сегменті, що створює тиск на російську армію і стимулює розвиток нових технологій для заповнення прогалини.

Нові розробки важких дронів

Компанія "Дронакс" анонсувала роботу над важкими транспортними дронами, здатними підіймати вантажі вагою до 100 кг.

Представники компанії зазначають, що нові платформи дадуть змогу російським військам "охоплювати нові сценарії застосування з перевезенням особливо великих вантажів".

Поки невідомо, чи будуть ці дрони виконувати ударні місії, хоча раніше важкі БПЛА об'єднували транспортні та бойові функції.

Універсальні можливості

Прикладом слугує дрон ЧК-15СВО, що має вантажопідйомність до 100 кг, який нещодавно пройшов випробування. Він оснащений системою для скидання вантажів і протитанкових мін ТМ-62, що, за словами розробників, є якісним стрибком порівняно з попередніми платформами для малих вантажів.

Росія продовжує розвивати низку різних проєктів важких безпілотників, прагнучи скоротити технологічне відставання від України.