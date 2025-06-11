Апеляційний суд став на бік Трампа щодо глобальних мит, - ЗМІ

Федеральний апеляційний суд США дозволив президенту Дональду Трампу тимчасово зберегти чинними його глобальні торгівельні тарифи, заблоковані раніше судом нижчої інстанції. Суд призначив слухання справи про блокування тарифів на 31 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Суд вирішив не скасовувати мита, запроваджені за указами Трампа, поки триває розгляд апеляції адміністрації. Це стосується, зокрема:
У виданні зазначають, що суд не навів детального обґрунтування рішення, лише вказавши, що уряд "виконав свій обов’язок довести", що блокування тарифів було б невиправданим.
Позов проти адміністрації подали кілька малих імпортерів. Компанії заявили, що через нові мита їхні витрати стрімко зростають, що ставить під загрозу саме існування бізнесу. Водночас Міністерство юстиції наполягало, що тарифи мають залишитися чинними, оскільки зняття обмежень зашкодить дипломатичним зусиллям США в торгових переговорах з Китаєм.
Апеляційний суд перевів справу в прискорений режим. Слухання призначене на 31 липня. У разі поразки на цьому етапі справу можуть передати до Верховного суду США.
2 квітня 2025 року президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження широкомасштабних мит проти більшості торгових партнерів США. Згодом він тимчасово призупинив дію частини цих тарифів на 90 днів, залишивши базову ставку у 10% чинною.
Невдовзі після цього Трамп став об'єктом судових позовів, у яких йшлося про перевищення ним президентських повноважень у сфері торгівельної політики, мовляв, запроваджені в "День звільнення" мита були свавільними й суперечили закону.
У травні Торговий суд США ухвалив рішення призупинити дію цих мит, визнавши, що Трамп вийшов за межі своїх повноважень, передбачених законом 1977 року про надзвичайні міжнародні економічні повноваження. Адміністрація Трампа вже подала апеляцію на це рішення.
Тим часом директор Національної економічної ради США Кевін Хассет наголосив, що Трамп не змінив своєї митної політики. Він назвав рішення суду "незначною перепоною" та запевнив, що найближчим часом багато країн почнуть відкривати свої ринки для американських товарів, знижувати тарифи й нетарифні бар'єри. Інакше, за його словами, їм варто очікувати нових торгових обмежень з боку США.
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