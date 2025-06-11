Апеляційний суд став на бік Трампа щодо глобальних мит, - ЗМІ

Суд вирішив не скасовувати мита, запроваджені за указами Трампа, поки триває розгляд апеляції адміністрації. Це стосується, зокрема:

10% глобального мита на низку товарів,

додаткових тарифів від 2 квітня, зокрема щодо Китаю, Мексики, Канади,

мит, запроваджених через торгівлю фентанілом.

У виданні зазначають, що суд не навів детального обґрунтування рішення, лише вказавши, що уряд "виконав свій обов’язок довести", що блокування тарифів було б невиправданим.

Позов проти адміністрації подали кілька малих імпортерів. Компанії заявили, що через нові мита їхні витрати стрімко зростають, що ставить під загрозу саме існування бізнесу. Водночас Міністерство юстиції наполягало, що тарифи мають залишитися чинними, оскільки зняття обмежень зашкодить дипломатичним зусиллям США в торгових переговорах з Китаєм.

Апеляційний суд перевів справу в прискорений режим. Слухання призначене на 31 липня. У разі поразки на цьому етапі справу можуть передати до Верховного суду США.