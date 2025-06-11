Апелляционный суд стал на сторону Трампа по глобальным пошлинам, - СМИ

Суд решил не отменять пошлины, введенные по указам Трампа, пока идет рассмотрение апелляции администрации. Это касается, в частности:

10% глобальной пошлины на ряд товаров,

дополнительных тарифов от 2 апреля, в частности в отношении Китая, Мексики, Канады,

пошлин, введенных из-за торговли фентанилом.

В издании отмечают, что суд не привел детального обоснования решения, лишь указав, что правительство "выполнило свою обязанность доказать", что блокирование тарифов было бы неоправданным.

Иск против администрации подали несколько малых импортеров. Компании заявили, что из-за новых пошлин их расходы стремительно растут, что ставит под угрозу само существование бизнеса. В то же время Министерство юстиции настаивало, что тарифы должны остаться в силе, поскольку снятие ограничений повредит дипломатическим усилиям США в торговых переговорах с Китаем.

Апелляционный суд перевел дело в ускоренный режим. Слушание назначено на 31 июля. В случае поражения на этом этапе дело могут передать в Верховный суд США.