Апелляционный суд стал на сторону Трампа по глобальным пошлинам, - СМИ

Федеральный апелляционный суд США разрешил президенту Дональду Трампу временно сохранить в силе его глобальные торговые тарифы, заблокированные ранее судом низшей инстанции. Суд назначил слушание дела о блокировании тарифов на 31 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Суд решил не отменять пошлины, введенные по указам Трампа, пока идет рассмотрение апелляции администрации. Это касается, в частности:
В издании отмечают, что суд не привел детального обоснования решения, лишь указав, что правительство "выполнило свою обязанность доказать", что блокирование тарифов было бы неоправданным.
Иск против администрации подали несколько малых импортеров. Компании заявили, что из-за новых пошлин их расходы стремительно растут, что ставит под угрозу само существование бизнеса. В то же время Министерство юстиции настаивало, что тарифы должны остаться в силе, поскольку снятие ограничений повредит дипломатическим усилиям США в торговых переговорах с Китаем.
Апелляционный суд перевел дело в ускоренный режим. Слушание назначено на 31 июля. В случае поражения на этом этапе дело могут передать в Верховный суд США.
2 апреля 2025 года президент США Дональд Трамп объявил о введении широкомасштабных пошлин против большинства торговых партнеров США. Впоследствии он временно приостановил действие части этих тарифов на 90 дней, оставив базовую ставку в 10% действующей.
Вскоре после этого Трамп стал объектом судебных исков, в которых говорилось о превышении им президентских полномочий в сфере торговой политики, мол, введенные в "День освобождения" пошлины были произвольными и противоречили закону.
В мае Торговый суд США принял решение приостановить действие этих пошлин, признав, что Трамп вышел за пределы своих полномочий, предусмотренных законом 1977 года о чрезвычайных международных экономических полномочиях. Администрация Трампа уже подала апелляцию на это решение.
Между тем директор Национального экономического совета США Кевин Хассет подчеркнул, что Трамп не изменил свою таможенную политику. Он назвал решение суда "незначительной преградой" и заверил, что в ближайшее время многие страны начнут открывать свои рынки для американских товаров, снижать тарифы и нетарифные барьеры. Иначе, по его словам, им стоит ожидать новых торговых ограничений со стороны США.
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