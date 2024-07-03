Апеляційний суд у Києві залишив Тищенка під цілодобовим домашнім арештом

Київський апеляційний суд не змінив запобіжний захід для народного депутата Миколи Тищенка. Він залишається під цілодобовим домашнім арештом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київський апеляційний суд у Facebook.

Таким чином, нардепа Миколу Тищенка залишили під цілодобовим домашнім арештом до щонайменше 23 серпня 2024 року.

Суд не задовольнив апеляційну скаргу сторони захисту, а ухвалу Печерського районного суду Києва залишив без змін.

Сьогодні, 3 липня, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу адвокатів Тищенка.

Що відомо про справу Тищенка

Нагадаємо, 20 червня у центрі Дніпрі група людей у камуфляжному одязі напала на колишнього військовослужбовця, екс-бійця підрозділу Kraken Дмитра Павлова.

У мережі повідомляли, що перед цим у Павлова виникла суперечка з нардепом Миколою Тищенком через те, що його команда прогулювалася містом зі зброєю та у військовій формі. Серед учасників сутички також був і поліцейський.

Пізніше до Тищенко прийшли з обшуками. Нардепу оголосили підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого (ч. 2 ст. 146 КК України).

Печерський суд Києва обрав Тищенку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Також суд заарештував на два місяці без права вийти під заставу охоронця Тищенка.

Детальніше про скандал за участі нардепа Миколи Тищенка - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.