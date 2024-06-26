Напад на екс-військового у Дніпрі: суд арештував охоронця Тищенка

Печерський районний суд міста Києва відправив під варту на два місяці без права внесення застави учасника нападу на екс-військового у Дніпрі, який є охоронцем народного депутата Миколи Тищенка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

"За клопотанням прокурорів Офісу генпрокурора суд відправив під варту на два місяці без права внесення застави учасника нападу на колишнього військового у Дніпрі", - йдеться в повідомленні.

Напад на екс-військового у Дніпрі

Нагадаємо, 20 червня в центрі Дніпра група людей у балаклавах і камуфляжі напали на колишнього військовослужбовця ЗСУ. Згодом стало відомо, що йдеться про екс-бійця підрозділу Kraken Дмитра Павлова з позивним "Син".

Як повідомили в мережі, перед цим в екс-військового виник конфлікт із нардепом Миколою Тищенком і його командою за те, що вони прогулюються містом зі зброєю та у військовій формі.

Вчора ДБР прийшло з обшуками до Тищенка. Йому оголосили підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого (ч. 2 ст. 146 КК України).

Також підозру отримала ще одна особа, яка брала активну участь у протиправних діях, за ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146 КК України. Однак, імені цієї людини правоохоронці не вказують.

Слідство встановило, що група осіб за вказівкою народного депутата протиправно позбавила волі колишнього військовослужбовця. Його утримували протягом певного часу та завдали тілесні ушкодження. Правоохоронці кажуть, що це було зроблено за попередньою змовою групою осіб та із застосуванням фізичної сили та спецзасобів.

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку у справі про незаконне позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. Нардепа відправили під цілодобовий домашній арешт.

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