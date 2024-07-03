Апелляционный суд в Киеве оставил Тищенко под круглосуточным домашним арестом

Киевский апелляционный суд не изменил меру пресечения для народного депутата Николая Тищенко. Он остается под круглосуточным домашним арестом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевский апелляционный суд в Facebook.

Таким образом, нардепа Николая Тищенко оставили под круглосуточным домашним арестом как минимум до 23 августа 2024 года.

Суд не удовлетворил апелляционную жалобу стороны защиты, а решение Печерского районного суда Киева оставил без изменений.

Сегодня, 3 июля, коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу адвокатов Тищенко.

Что известно о деле Тищенко

Напомним, 20 июня в центре Днепра группа людей в камуфляжной одежде напала на бывшего военнослужащего, экс-бойца подразделения Kraken Дмитрия Павлова.

В сети сообщали, что перед этим у Павлова возник спор с нардепом Николаем Тищенко из-за того, что его команда прогуливалась по городу с оружием и в военной форме. Среди участников столкновения также был и полицейский.

Позже к Тищенко пришли с обысками. Нардепу было объявлено подозрение по факту незаконного лишения свободы потерпевшего (ч. 2 ст. 146 УК Украины).

Печерский суд Киева избрал Тищенко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Также суд арестовал на два месяца без права выйти под залог охранника Тищенко.

Детальнее о скандале с участием нардепа Николая Тищенко - в материале РБК-Украина.

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