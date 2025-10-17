Апеляційна палата ВАКС дозволила спеціальне досудове розслідування щодо Жеваго

Колегія суддів у складі головуючого Олександра Семенникова, суддів Інни Калугіної та Дмитра Михайленка скасувала ухвалу слідчого судді ВАКС від 4 вересня 2025 року, якою було відмовлено у задоволенні відповідного клопотання.

Нова ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і є остаточною, без права касаційного оскарження. Повний текст рішення буде оголошено 20 жовтня 2025 року о 15:00.

Суть справи

За версією слідства, Костянтин Жеваго підозрюється у наданні хабара у розмірі 2,7 млн доларів США колишньому голові Верховного Суду Всеволоду Князєву та іншим суддям.

Гроші, ймовірно, передавалися за ухвалення рішення на користь компаній Жеваго, зокрема щодо акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК).

Слідство вважає, що у березні-квітні 2023 року бізнесмен через посередника передав кошти, щоб уникнути втрати контролю над активами.

Кримінальне провадження щодо Жеваго (№52023000000000460) було відкрито 6 вересня 2023 року.

Заочне розслідування

Дозвіл на заочне розслідування надає Спеціальній антикорупційній прокуратурі (САП) можливість завершити слідчі дії без особистої присутності підозрюваного, оскільки Жеваго перебуває за межами України - у Франції.

У грудні 2022 року бізнесмена затримали на гірськолижному курорті Куршевель за запитом України у межах іншої справи - про розтрату 113 млн доларів з банку "Фінанси та Кредит". Проте у березні 2023 року французький суд відмовив у його екстрадиції.

У листопаді 2024 року Вищий антикорупційний суд заочно арештував Жеваго.

Хто такий Костянтин Жеваго

Костянтин Жеваго - український бізнесмен, власник металургійної компанії Ferrexpo, колишній народний депутат. За даними Forbes, у 2022 році його статки оцінювалися у 1,4 млрд доларів.

На майно Жеваго наразі накладено арешт: під обмеження потрапили акції підприємств, об’єкти нерухомості та корпоративні права загальною вартістю сотні мільйонів гривень.

Адвокати Жеваго вважають, що рішення ВАКС порушує міжнародні зобов’язання України та право їхнього клієнта на захист. Вони наголошують, що заочне розслідування ігнорує чинні процедури екстрадиції. Сам бізнесмен заперечує свою причетність до корупції.