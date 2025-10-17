Апелляционная палата ВАКС разрешила специальное досудебное расследование по Жеваго

Коллегия судей в составе председательствующего Александра Семенникова, судей Инны Калугиной и Дмитрия Михайленко отменила постановление следователя судьи ВАКС от 4 сентября 2025 года, которым было отказано в удовлетворении соответствующего ходатайства.

Новое постановление вступает в законную силу с момента провозглашения и является окончательным, без права кассационного обжалования. Полный текст решения будет объявлен 20 октября 2025 в 15:00.

Суть дела

По версии следствия, Константин Жеваго подозревается в даче взятки в размере 2,7 млн долларов США бывшему председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву и другим судьям.

Деньги, вероятно, передавались за принятие решения в пользу компаний Жеваго, в частности, по акциям Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК).

Следствие считает, что в марте-апреле 2023 года бизнесмен через посредника передал средства, чтобы избежать потери контроля над активами.

Уголовное производство по Жеваго (№52023000000000460) было открыто 6 сентября 2023 года.

Заочное расследование

Разрешение на заочное расследование дает Специальной антикоррупционной прокуратуре (САП) возможность завершить следственные действия без личного присутствия подозреваемого, поскольку Жеваго находится за пределами Украины - во Франции.

В декабре 2022 года бизнесмена задержали на горнолыжном курорте Куршевель по запросу Украины в рамках другого дела - о растрате 113 млн долларов из банка "Финансы и Кредит". Однако в марте 2023 года французский суд отказал в его экстрадиции.

В ноябре 2024 года Высший антикоррупционный суд заочно арестовал Жеваго.

Кто такой Константин Жеваго

Константин Жеваго - украинский бизнесмен, владелец металлургической компании Ferrexpo, бывший народный депутат. По данным Forbes, в 2022 году его состояние оценивалось в 1,4 млрд долларов.

На имущество Жеваго наложен арест: под ограничения попали акции предприятий, объекты недвижимости и корпоративные права общей стоимостью сотни миллионов гривен.

Адвокаты Жеваго считают, что решение ВАКС нарушает международные обязательства Украины и право их клиента на защиту. Они отмечают, что заочное расследование игнорирует действующие процедуры экстрадиции. Сам бизнесмен отрицает свою причастность к коррупции.