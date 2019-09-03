Путин дал задний ход обмену пленными и выдвинул новые условия, - Умеров

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Умеров обвинил Путина в срыве обмена пленными в конце августа

Российский президент Владимир Путин сорвал обмен пленными между Украиной и Россией, выдвинув новое условие. Об этом на пресс-конференции заявил замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров.

По его словам, большинство политзаключенных понимают ситуацию, в которой они оказались.

"Подавляющее большинство из них правильно оценивает ситуацию и осознает, что обменный процесс находится не в наших руках, а в руках Владимира Путина", - отметил Умеров.

Умеров подчеркнул, что Путин "довел ситуацию до точки кипения".

"И доведя ситуацию до такой серьезной верхней точки, он дал задний ход, поставив новое условие - освободить свидетеля по Боингу. Это очень серьезная провокация, это очередное преступление, которое Путин совершил", - добавил замглавы Меджлиса.

Напомним, ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что между Россией и Украиной идут переговоры об обмене заключенными, однако для освобождения заключенных еще предстоит оформить документы.

Кроме того, в России заявили о новой схеме обмена пленными. В частности, если осужденные в соответствии с новой схемой будут возвращаться на родину после президентских указов об их помиловании, то их отправят в Украину и в Россию с нотариально заверенными копиями их уголовных дел, а за преступления осудят заочно.