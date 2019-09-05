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Суд рассмотрит апелляцию на арест фигуранта дела MH17 Цемаха

Новости » Происшествия    05.09.2019 - 11:33
Суд рассмотрит апелляцию на арест фигуранта дела MH17 Цемаха
Фото: Владимир Цемах (из открытых источников)

Заседание состоится 5 сентября

Киевский апелляционный суд в четверг, 5 сентября, рассмотрит апелляцию на продление ареста одного из фигурантов дела о катастрофе малайзийского рейса MH17 Владимира Цемаха. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как сообщается, рассмотрение апелляции на продление ареста бывшего боевика "ДНР" Цемаха, которого подозревают в причастности к катастрофе рейса MH17 в 2014 году, состоится сегодня, 5 сентября.

Начало заседания было запланировано на 11:00.

Напомним, ранее сообщалось, что нидерландские следователи, которые расследуют катастрофу малазийского рейса MH17 в 2014 на Донбассе, хотят допросить бывшего "начальника ПВО" боевиков "ДНР" Владимира Цемаха, который находится под стражей в Украине.

Кроме того, депутаты Европарламента обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с открытым письмом после информации о том, что Цемаха могут передать России в рамках обмена пленными. В своем письме европейские депутаты призвали Зеленского не допустить передачу России одного из фигурантов дела о катастрофе MH17.

Добавим, что 3 сентября суд продлил арест бывшему "начальнику ПВО" боевиков "ДНР" Владимиру Цемаху - свидетеля по делу о крушении самолета рейса МН17.

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