Домашний арест Медведчука: суд сегодня рассмотрит апелляцию

Киевский апелляционный суд назначил рассмотрение апелляционных жалоб на решение суда первой инстанции о круглосуточном домашнем аресте народного депутата Виктора Медведчука . Судебное заседание начнется в 12:00.

Что известно о деле Медведчука, в материале РБК-Украина.

Апелляция на арест Медведчука.

Офис генпрокурора просит применения меры пресечения в виде содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 млн гривен. Адвокаты политика хотят отмены ареста.

Круглосуточный домашний арест Медведчука

Печерский суд Киева 13 мая избрал меру пресечения народному депутату Виктору Медведчуку, которого подозревают в государственной измене. Политика отправили под круглосуточный домашний арест.

Реация Путина и Зеленского

Президент России Владимир Путин прокомментировал арест нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука в Украине. Он заявил о "зачистке политического поля" в Украине. Он также заявил, что в Украине, "похоже, теперь всех, кто работает с РФ, будут привлекать к ответственности".

В Кремле отреагировали на идею обмена нардепа Виктора Медведчука, которого подозревают в госизмене, на украинских политзаключенных в России. У Путина ситуацию с Медведчуком назвали внутриукраинской политической кухней.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь, заявил, что в стране уменьшилось количество олигархов. Этот список, по словам главы страны, покинул нардеп ОПЗЖ Виктор Медведчук.