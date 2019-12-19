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Апелляционный суд перенес заседание по ПриватБанку

Новости » Экономика     19.12.2019 - 12:17
Апелляционный суд перенес заседание по ПриватБанку
Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Суд состоится уже в следующем году

Шестой апелляционный административный суд перенес заседание по апелляции НБУ на решение Окружного админсуда г. Киева от 18 апреля 2019 года о признании незаконным решения о выводе "ПриватБанка" с рынка. Сообщил журналистам начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук, передает корреспондент РБК-Украина.

При этом он отметил, что суд перенес заседание до рассмотрения в Большой палате Верховного суда дела по иску семьи Суркисов.

Таким образом, судебное заседание состоится не ранее февраля 2020 года, поскольку большая палата Верховного суда объявила перерыв до 31 января 2020 года в рассмотрении кассационной жалобы "ПриватБанка", Минфина и НБУ на решения судов по делу о вкладах семьи Суркисов в национализированном "ПриватБанке", а также о законности процедуры bail-in.

Напомним, 18 апреля Окружной админсуд Киева по иску Игоря Коломойского принял решение о признании незаконным и отмене решения о выводе неплатежеспособного "ПриватБанка" с рынка с участием государства.

По данным НБУ, результаты судебных процессов, связанных с "ПриватБанком", - один из наиболее масштабных вызовов для макрофинансовой стабильности Украины.

"ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года путем покупки 100% акций банка за 1 гривну. По данным НБУ, по состоянию на 21 декабря Игорь Коломойский прямо владел 41,6572% акций банка, еще 16,5748% - опосредованно.

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Темы: Национализация ПриватБанка
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