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Апеляційний суд переніс засідання по ПриватБанку

Новини » Економіка     19.12.2019 - 12:17
Апеляційний суд переніс засідання по ПриватБанку
Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Суд відбудеться вже в наступному році

Шостий апеляційний адміністративний суд переніс засідання щодо апеляції НБУ на рішення Окружного адмінсуду р. Києва від 18 квітня 2019 року про визнання незаконним рішення про виведення "ПриватБанка" з ринку. Повідомив журналістам начальник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук, передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому він зазначив, що суд переніс засідання до розгляду у Великій палаті Верховного суду справи за позовом сім'ї Суркісів.

Таким чином, судове засідання відбудеться не раніше лютого 2020 року, оскільки велика палата Верховного суду оголосила перерву до 31 січня 2020 року в розгляді касаційної скарги "ПриватБанку", Мінфіну і НБУ на рішення судів у справі про вклади сім'ї Суркісів у націоналізованому "ПриватБанку", а також про законність процедури bail-in.

Нагадаємо, 18 квітня Окружний адмінсуд Києва за позовом Ігоря Коломойського ухвалив рішення про визнання незаконним і скасування рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку з участю держави.

За даними НБУ, результати судових процесів, пов'язаних з "ПриватБанком", - один з найбільш масштабних викликів для макрофінансової стабільності України.

"ПриватБанк" був націоналізований у грудні 2016 року шляхом купівлі 100% акцій банку за 1 гривню. За даними НБУ, станом на 21 грудня Ігор Коломойський володів прямо 41,6572% акцій банку, ще 16,5748% - опосередковано.

НБУ виключає повернення ПриватБанку Коломойському за чинним законодавством Верховний суд оголосив перерву в справі про вклади Суркісів в ПриватБанку
Теми: Націоналізація Приватбанку
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