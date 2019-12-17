НБУ исключает возврат "Приватбанка" Коломойскому по действующему законодательству

Законом установлен прямой запрет на возврат банка-банкрота бывшим владельцам

Возврат национализированного в 2016 году "ПриватБанка" его бывшим владельцам невозможен по действующему законодательству. Об этом говорится в розъяснении начальника управления претензионно-исковой работы юридического департамента Национального банка Украины Виктора Григорчука, которое публикует пресс-служба НБУ.

Как отметил юрист, в законе "О системе гарантирования вкладов физических лиц" установлен прямой запрет на возврат прежним владельцам акций банка, который был признан неплатежеспособным, но потом был продан новому инвестору.

"То есть, если инвестор, а в случае с "ПриватБанком" - это государство, приобрел акции неплатежеспособного банка, то он не может быть лишен права собственности на приобретенные им акции", - сообщил юрист.

Он напомнил, что предыдущие владельцы банка не имеют права требовать от государства возмещения любых убытков, которые по их мнению могли быть понесены в результате приобретения акций банка.

Юрист НБУ Виктор Григорчук: возможен Ли возврат Приватбанка ексвласникам? возможен Ли возврат Приватбанка ексвласникам? Мы в Национальном банке уже сбились со счета, сколько раз слышали этот вопрос за последние пол года. Чем ближе дата рассмотрения апелляции о законности национализации Приватбанка (19 декабря), тем чаще мы его слышим. Чтобы раз и навсегда поставить точку, отвечаем: действующее законодательство Украины исключает возвращение Приватбанка ексвласникам. Ведь в Законе “О системе гарантирования вкладов физических лиц” установлен прямой запрет на возвращения прежним владельцам акций банка, который был признан неплатежеспособным, но потом был продан новому инвестору. То есть, если инвестор, а в случае с ПриватБанком – это государство, приобрел акции неплатежеспособного банка, то он не может быть лишен права собственности на приобретенные им акции. К тому же, предыдущие владельцы банка не имеют права требовать от государства возмещения любых убытков, которые по их мнению могли быть понесены в результате приобретения акций банка. Именно о невозможности возврата Приватбанка ексвласникам рассказал в новом видео начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук. Смотрите, слушайте и распространяйте! Напомним, вся информация о ходе судебных дел, в которых задействован НБУ есть по ссылке: http://storm.bank.gov.ua/matrix. #НеприватнийШторм #ПриватБанк #НБУ Опубликовано Национальный банк Украины Вторник, 17 декабря 2019 г.

Как сообщало РБК-Украина, на текущей неделе пройдет три судебных заседания по делам, связанных с государственным "ПриватБанком". В частности, 19 декабря Шестой апелляционный административный суд начнет рассмотрение апелляции НБУ на решение Окружного админсуда г. Киева от 18 апреля 2019 года о признании незаконным решения о выводе "ПриватБанка" с рынка.

Напомним, по данным НБУ, результаты судебных процессов, связанных с "ПриватБанком", - один из наиболее масштабных вызовов для макрофинансовой стабильности Украины.