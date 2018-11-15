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Суд обязал САП возобновить расследование дела против замдиректора "Бурштына Украины"

Новости » Политика    15.11.2018 - 16:47
Суд обязал САП возобновить расследование дела против замдиректора "Бурштына Украины"
Иллюстративное фото (facebook.com/nabu.gov.ua)

Дело вернут в САП для организации дальнейшего досудебного расследования

Киевский апелляционный суд отменил постановление детектива Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) о закрытии уголовного производства по факту непредставления декларации заместителем генерального директора ГП "Бурштын Украины". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Судебный репортер".

Как отмечается, согласно решению суда, материалы дела вернут в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) для организации досудебного расследования.

"Коллегия судей считает, что постановление детектива Национального антикоррупционного бюро Украины Борисенко А.В. от 27.07.2018 года вынесено без соблюдения уголовного процессуального закона, является преждевременным, а потому подлежит отмене, с возвращением уголовного производства в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для организации дальнейшего досудебного расследования ", - говорится в постановлении суда.

Сообщается, что дело закрыли в связи с отсутствием состава преступления после того, как чиновник дал показания, что он пытался подать декларацию в НАПК, однако по техническим причинам не смог сделать это вовремя.

Решение о закрытии дела обжаловало третье лицо, аргументируя это тем, что детектив не проверил показания замдиректора "Бурштына Украины" и не получил информацию от НАПК, которая могла их опровергнуть. Соломенский райсуд Киева отказал в удовлетворении жалобы.

Однако, апелляционный суд решил, что детектив закрыл дело преждевременно.

Как сообщается, по данным реестра НАПК, заместителем директора "Бурштына Украины" является Сергей Мартынюк.

Напомним, как ранее сообщало РБК-Украина, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) начало расследование против бывшего премьер-министра Арсения Яценюка и министра юстиции Павел Петренко по факту злоупотреблений властью.

Кроме того, сообщалось, что в октябре НАБУ направило в суд семь уголовных производств.

По 48 делам, которые НАБУ и САП направили в суд, даже не состоялось подготовительное заседание Сытнику грозит несколько статей Уголовного кодекса, - источники
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