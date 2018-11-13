НАБУ начало расследование против Яценюка и Петренко

Фото: Арсений Яценюк (facebook.com/yatsenyuk.arseniy)

Расследование начато по статье 364 Уголовного кодекса

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) начало расследование против бывшего премьер-министра Арсения Яценюка и министра юстиции Павло Петренко по факту злоупотреблений властью. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Українські новини".

Расследование начато по по статье 364 Уголовного кодекса.

"Во исполнение определения следственного судьи внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований... по части 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса", - указано в ответе НАБУ на запрос "Українських новин".

Напомним, в конце октября Соломенский райсуд Киеве обязал НАБУ открыть уголовное производство против бывшего главы правительства Арсения Яценюка и министра юстиции Павла Петренко. В частности, 17 октября 2018 года суд принял решение, что детективы НАБУ должны расследовать растрату государственных средств в больших объемах и отмывание доходов Яценюком и Петренко.

Как писало РБК-Украина ранее, у экс-заместителя министра юстиции Павла Мороза прошли обыски в квартире в деле по взяткам в Минюсте.

Добавим также, в апреле группа нардепов фракции "Народный фронт" посетила НАБУ с требованием расследовать факты политической коррупции и "грязной кампании" против Яценюка, которые озвучил нардеп-беглец Александр Онищенко в интервью изданию The Independent.

РБК-Украина также писало, что Национальная полиция начала уголовное производство по факту вмешательства в деятельность экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Производство было начато после ряда публикаций в СМИ и обращений нардепов. В частности, полиция сообщает, что во время пребывания Яценюка на должности премьера отдельные лица вмешивались в его деятельность "с целью препятствования его деятельности и последующей отставки с должности главы правительства".