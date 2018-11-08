В октябре НАБУ направило в суд семь уголовных производств

Иллюстративное фото (facebook.com/nabu.gov.ua)

Всего детективы НАБУ расследуют 730 уголовных производств

В течение октября в суд было направлено семь дел, которые расследует Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

В частности, речь идет о "янтарном деле" по обвинению в получении взятки за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине. Также в октябре в суд попали материалы дела завода "Краян" по фактам завладения средствами местного бюджета Одессы при приобретении зданий ОАО "ХК "Краян ".

Кроме того, детективы бюро передали в суд дело по обвинению судьи Голосеевского районного суда Киева и лица-посредника в получении неправомерной выгоды.

Всего по состоянию на конец октября в работе детективов НАБУ находится 730 уголовных дел. Детективы и прокуроры бюро обвиняют 276 человек в совершении правонарушений в пределах 166 дел. Все они были направлены в судебные инстанции ранее. В совершении коррупционных преступлений подозревают 143 человека.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) недавно завершили расследование в отношении министра инфраструктуры Владимира Омеляна. В суд дело передадут тогда, когда сторона обвинения и его защита ознакомятся с материалами уголовного производства.