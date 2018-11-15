Суд зобов'язав САП відновити розслідування справи проти заступника директора "Бурштина України"

Ілюстративне фото (facebook.com/nabu.gov.ua)

Справу повернуть до САП для організації подальшого досудового розслідування

Київський апеляційний суд скасував постанову детектива Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) про закриття кримінального провадження за фактом неподання декларації заступником генерального директора ДП "Бурштин України". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Судовий репортер".

Як зазначається, згідно рішення суду, матеріали справи мають повернути до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) для організації подальшого досудового розслідування.

"Колегія суддів вважає, що постанова детектива Національного антикорупційного бюро України Борисенка О.В. від 27.07.2018 року винесена без дотримання кримінального процесуального закону, є передчасною, а тому підлягає скасуванню, з поверненням кримінального провадження до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для організації подальшого досудового розслідування", - йдеться в ухвалі суду.

Повідомляється, що справу закрили у зв’язку з відсутністю складу злочину після того, як посадовець дав показання, що він намагався подати декларацію до НАЗК, проте з технічних причин не зміг зробити це вчасно.

Рішення про закриття справи оскаржила третя особа, аргументуючи це тим, що детектив не перевірив показання замдиректора "Бурштину України" та не отримав інформацію з НАЗК, яка б могла їх спростувати. Солом’янський райсуд Києва відмовив у задоволенні скарги.

Однак апеляційний суд вирішив, що детектив закрив справу передчасно.

Як зазначається, за даними реєстру НАЗК, заступником директора "Бурштину України" є Сергій Мартинюк.

Нагадаємо, як раніше повідомляло РБК-Україна, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) почало розслідування проти колишнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка і міністра юстиції Павло Петренко за фактом зловживань владою.

Крім того, повідомлялося, що у жовтні НАБУ скерувало до суду сім кримінальних проваджень.