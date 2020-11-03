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Апелляционный суд Милана продолжит заседание по делу Маркива

Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 3 ноября, в Милане (Италия) продолжится заседание апелляционного суда по делу Виталия Маркива. Украинская сторона будет настаивать на снятии всех обвинений.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Как сообщается, перед началом дебатов суд присяжных должен принять решение о приобщении к материалам дела экспертиз, которые провели следователи Национальной полиции. Они свидетельствуют о непричастности украинского военного Виталия Маркива к гибели итальянского журналиста Андреа Рокелли.

Также защита Маркива будет настаивать на приобщении к материалам дела документального фильма, снятого итальянскими и украинскими журналистами - "Не в том месте. Не в то время". Он также доказывает то, что украинский военнослужащий не виноват.

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Отмечается, что это, возможно, последнее заседание суда присяжных перед вынесением Виталию Маркиву приговора. На нем будут присутствовать министр МВД Арсен Аваков и уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

Напомним, в июле 2019 года суд Италии приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы. Он был осужден якобы за убийство итальянского журналиста Андреа Роккелли на Донбассе. В ноябре 2019 года Украина подала апелляцию.

После этого, 29 сентября в Милане началось рассмотрение апелляции на решение по делу Маркива. Во время первого заседания защита попросила включить в дело новое расследование, которое доказывает непричастность Маркива

Также РБК-Украина писало, что суд Милана переслушает показания Виталия Маркива в камере, в которых он якобы признался в убийстве итальянского журналиста.

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