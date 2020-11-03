Апеляційний суд Мілана продовжить засідання по справі Марківа

Сьогодні, 3 листопада, у Мілані (Італія) продовжиться засідання апеляційного суду по справі Віталія Марківа. Українська сторона наполягатиме на знятті всіх обвинувачень.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Як повідомляється, перед початком дебатів суд присяжних мусить прийняти рішення про долучення чи відмову в долученні до матеріалів справи експертиз, які провели слідчі Національної поліції. Вони свідчать про непричетність українського військового Віталія Марківа до загибелі італійського журналіста Андреа Рокеллі.

Також захист Марківа наполягатиме на долученні до матеріалів справи документального фільму, знятого італійськими та українськими журналістами - "Не в тому місті. Не в той час". Він також доводить те, що український військовослужбовець не винний.

Зазначається, що це, можливо, буде останнє засідання суду присяжних перед винесенням Віталію Марківу вироку. На ньому будуть присутні міністр МВС Арсен Аваков та уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денисова.

Нагадаємо, в липні 2019 року суд Італії засудив Марківа до 24 років позбавлення волі. Він був засуджений нібито за вбивство італійського журналіста Андреа Роккеллі на Донбасі. У листопаді 2019 року Україна подала апеляцію.

Після цього, у Мілані почався розгляд апеляції на рішення по справі Марківа. Під час першого засідання захист попросив включити у справу нове розслідування, яке доводить непричетність Марківа.

Також РБК-Україна писало, що суд Мілана переслухає показання Віталія Марківа в камері, в яких він нібито зізнався у вбивстві італійського журналіста.