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Апелляционный процесс по Маркиву в Италии заблокирован

Новости » Общество     09.03.2020 - 21:05
Апелляционный процесс по Маркиву в Италии заблокирован
Фото: Виталий Маркив (Радио Свобода)

Начало процесса заблокировано из-за распространения нового коронавируса

В Италии начало апелляционного процесса в отношении украинского военного Виталия Маркива заблокировано из-за распространения нового коронавируса. Об этом заявили адвокаты осужденного в комментарии "Радио Свобода".

Сообщается, что из-за введения чрезвычайных мер по нераспространению коронавируса правительство страны постановило прекратить деятельность судебных органов до 31 марта.

К тому же регион Ломбардия и его областной центр Милан от 8 марта объявлены "красной зоной" на карантине. Там закрыты учебные, культурные, развлекательные заведения, не работают многие учреждения.

"Нельзя ничего сказать, потому что на апелляционном процессе суд присяжных состоит не просто из судей, а из присяжных, обычных людей, поэтому из-за ограничительных мер процесс заблокирован", - заявил адвокат Донателла Рапетти.

Также отмечается, что с целью предотвращения распространения вируса в пенитенциарных учреждениях Италии осужденным временно запретили свидания с родными и другими лицами, зато увеличили количество времени на телефонные разговоры.

Напомним, The New York Times писало, что итальянский суд использовал фейковые материалы российских СМИ в деле Маркива, которого приговорили к 24 годам лишения свободы.

Добавим, что Виталий Маркив содержится в миланской исправительной колонии "Опера", где отбывают наказание лица, совершившие особо тяжкие преступления.

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