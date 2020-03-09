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Апеляційний процес по Марківу в Італії заблокований

Новини » Суспільство     09.03.2020 - 21:05
Апеляційний процес по Марківу в Італії заблокований
Фото: Віталій Марків (Радіо Свобода)

Початок процесу заблоковано через поширення нового коронавірусу

В Італії початок апеляційного процесу щодо українського військового Віталія Марківа заблоковано через поширення нового коронавірусу. Про це заявили адвокати засудженого в коментарі "Радіо Свобода".

Повідомляється, що через введення надзвичайних заходів щодо нерозповсюдження коронавірусу уряд країни ухвалив припинити діяльність судових органів до 31 березня.

До того ж регіон Ломбардія і його обласний центр Мілан від 8 березня оголошено "червоною зоною" на карантині. Там закриті навчальні, культурні, розважальні заклади, не працюють багато установ.

"Не можна нічого сказати, тому що на апеляційному процесі суд присяжних складається не просто з суддів, а з присяжних, звичайних людей, тому через обмежувальні заходи процес заблоковано", - заявив адвокат Донателла Рапетті.

Також зазначається, що з метою запобігання поширенню вірусу в пенітенціарних установах Італії засудженим тимчасово заборонили побачення з рідними та іншими особами, зате збільшили кількість часу на телефонні розмови.

Нагадаємо, The New York Times писало, що італійський суд використовував фейковий матеріали російських ЗМІ в справі Марківа, якого засудили до 24 років позбавлення волі.

Додамо, що Віталій Марків міститься в міланській виправній колонії "Опера", де відбувають покарання особи, які вчинили особливо тяжкі злочини.

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