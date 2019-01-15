Апелляционную жалобу Охендовского вернули прокурору САП

Фото: Михаил Охендовский (УНИАН)

У САП остается право на кассационное обжалование в Верховном суде

В производстве по подозрению экс-председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Михаила Охендовского по ходатайству стороны защиты апелляционную жалобу возвращено прокурору САП. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил прокурор САП Виталий Кравец по результатам сегодняшнего рассмотрения.

Кравец сообщил, что по ходатайству стороны защиты апелляционную жалобу возвращено прокурору САП.

"В САП остается право на кассационное обжалование в Верховный суд. Окончательно решим после того, как получим свою апелляцию назад и проработаем полный текст сегодняшнего постановления апелляционного суда", - рассказал он.

Напомним, 8 мая 2018 года в САП сообщили, что досудебное расследование в деле председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского, который проходит по так называемому делу о "черной бухгалтерии" Партии регионов, второй раз приостановлено прокурором. Тогда дело было приостановлено до получения ответов на международно-правовые поручения. В частности, для признания лица виноватой в получении взятки, согласно закону, необходимо доказать не только сам факт передачи средств, но и использование злоумышленником служебного положения.

В тот же день в Национальном антикоррупционном бюро Украины опровергли информацию САП о том, что Франция и Германия отказались выполнять запросы НАБУ по делу Охендовского "в связи с отсутствием признаков преступления".

25 сентября заседание было перенесено, в связи с реорганизацией суда, в рамках судебной реформы.

9 октября Апелляционный суд Киева снова перенес рассмотрение жалобы САП на постановление Печерского райсуда столицы, который обязал САП или закрыть уголовное производство в отношении Михаила Охендовского, или передать обвинительный акт в суд.

12 октября 2018 года суд решил сделать перерыв в рассмотрении жалобы Охендовского.