Апеляційну скаргу Охендовського повернули прокурору САП

Фото: Михайло Охендовський (УНІАН)

У САП залишається право на касаційне оскарження до Верховного суду

У провадженні за підозрою екс-голови Центральної виборчої комісії (ЦВК) Михайла Охендовського за клопотанням сторони захисту апеляційну скаргу повернуто прокурору САП. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив прокурор САП Віталій Кравець за результатами сьогоднішнього розгляду.

Кравець повідомив, що за клопотанням сторони захисту апеляційну скаргу повернуто прокурору САП.

"У САП залишається право на касаційне оскарження до Верховного суду. Остаточно вирішимо після того, як отримаємо свою апеляцію назад і опрацюємо повний текст сьогоднішньої ухвали апеляційного суду", - розказав він.

Нагадаємо, 8 травня 2018 року у САП повідомили, що досудове розслідування у справі голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського, який проходить по так званій справі про "чорну бухгалтерію" Партії регіонів, вдруге зупинено прокурором. Тоді справу було зупинено до отримання відповідей на міжнародно-правові доручення. Зокрема, для визнання особи винуватою в одержанні хабара, відповідно до закону, необхідно довести не лише сам факт передачі коштів, а й використання зловмисником службового становища.

Того ж дня в Національному антикорупційному бюро України спростували інформацію САП про те, що Франція і Німеччина відмовилися виконувати запити НАБУ по справі Охендовського "у зв'язку з відсутністю ознак злочину".

25 вересня року засідання було перенесено, у зв'язку з реорганізацією суду, в рамках судової реформи.

9 жовтня року Апеляційний суд Києва знову переніс розгляд скарги САП на ухвалу Печерського райсуду столиці, який зобов’язав САП або закрити кримінальне провадження щодо Михайла Охендовського, або передати обвинувальний акт до суду.

12 жовтня 2018 року суд вирішив зробити перерву у розгляді скарги Охендовського.