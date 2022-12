Апарат InSight офіційно завершив роботу на Марсі, - NASA

Як пише видання, NASA повідомило, що контроль місії не зміг зв’язатися із космічним кораблем, попри дві послідовні спроби. Це й призвело до висновку, що сонячні батареї посадкового модуля розрядилися.

"InSight, можливо, припиняє роботу, але його спадщина - і його знахідки в глибинах Марса - продовжуватимуть жити", - запевнили в агентстві.

NASA заявило, що продовжить прослуховувати сигнал від посадкового модуля, який востаннє спілкувався із Землею тиждень тому. Проте вихід модуля на зв'язок вбачається малоймовірним через тонни марсіанського пилу, що накопичувався на його двох сонячних батареях, виснажуючи енергію.

"Ми вважали InSight нашим другом і колегою на Марсі протягом останніх чотирьох років, тому важко прощатися. Але він заслужив свою пенсію", - прокоментував втрату Брюс Банердт, головний дослідник місії в Лабораторії реактивного руху в Каліфорнії.

Rest easy, little lander @NASAInSight's mission has ended after more than four years of detecting marsquakes, meteoroid impacts, and unique science on Mars. Congratulations - and thank you - to the team that made these pioneering discoveries possible. https://t.co/MCRzWYFSMd pic.twitter.com/GJkVI88CWi