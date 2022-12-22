Апарат InSight офіційно завершив роботу на Марсі, - NASA

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Science Alert .

Як пише видання, NASA повідомило, що контроль місії не зміг зв’язатися із космічним кораблем, попри дві послідовні спроби. Це й призвело до висновку, що сонячні батареї посадкового модуля розрядилися.

"InSight, можливо, припиняє роботу, але його спадщина - і його знахідки в глибинах Марса - продовжуватимуть жити", - запевнили в агентстві.

NASA заявило, що продовжить прослуховувати сигнал від посадкового модуля, який востаннє спілкувався із Землею тиждень тому. Проте вихід модуля на зв'язок вбачається малоймовірним через тонни марсіанського пилу, що накопичувався на його двох сонячних батареях, виснажуючи енергію.

"Ми вважали InSight нашим другом і колегою на Марсі протягом останніх чотирьох років, тому важко прощатися. Але він заслужив свою пенсію", - прокоментував втрату Брюс Банердт, головний дослідник місії в Лабораторії реактивного руху в Каліфорнії.

Rest easy, little lander @NASAInSight's mission has ended after more than four years of detecting marsquakes, meteoroid impacts, and unique science on Mars. Congratulations - and thank you - to the team that made these pioneering discoveries possible. https://t.co/MCRzWYFSMd pic.twitter.com/GJkVI88CWi — NASA JPL (@NASAJPL) December 21, 2022

Видання нагадало, що апарат InSight був однією з чотирьох місій, які наразі знаходяться на Червоній планеті - разом із американськими марсоходами Perseverance і Curiosity та китайським Zhurong. Він прибув на Марс у листопаді 2018 року для вивчення внутрішніх частин планети, а його сейсмометр, виготовлений у Франції, проклав шлях для великих досягнень. Наприклад, ученим вдалося підтвердити, що ядро Марса рідке, і визначити товщину марсіанської кори - менш щільної, ніж вважалося раніше, яка ймовірно складається з трьох шарів.

Крім того, посадковий апарат надав подробиці про погоду на Марсі та численні землетруси. Його високочутливий сейсмометр виявив 1319 землетрусів, деякі спричинені ударами метеоритів.

У червні 2021 року вчені місії помітили, що сонячні панелі апарату генерують дедалі менше енергії через пил, який осідає на них. Спроби очистити батареї за допомогою роботизованої руки не мали успіху, тому команда місії почала поступово готуватися до "смерті" апарату. До речі, такі самі проблеми були у попередників нинішних марсоходів - "близнюків" Spirit та Opportunity, один з яких "загинув" через пилову бурю.