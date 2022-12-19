NASA показало супутниковий знімок знеструмленої України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NASA.

На електронній мапі NASA зображена Земля з космосу. При цьому на супутникових кадрах, зроблених зранку 17 грудня, помітно територію України, яка через обстріл критичної інфраструктури залишилася без світла.

Фото: супутниковий знімок України за 17 грудня (worldview.earthdata.nasa.gov)

На попередніх знімках з космосу можна помітити, що джерел освітлення було більше.

Фото: супутниковий знімок України за 15 грудня (worldview.earthdata.nasa.gov)