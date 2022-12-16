Гелікоптер NASA під час польоту зробив нову фотографію поверхні Марсу
Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) заявило про 36-й успішний політ гелікоптера Ingenuity та поділилося новою фотографією поверхні Марсу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Лабораторії реактивного руху NASA
Зазначається, що під час польоту Ingenuity протримався у повітрі 60,5 секунди.
Також згідно з даними пресслужби, в ході польоту, гелікоптер NASA пролетів 110 метрів при максимальній висоті польоту - 10 метрів.
Як й минулого разу, гвинтокрил здійснив посадку у тому ж самому місці, що й раніше - на аеродром Х.
Ба більше, під час польоту він також зробив нову чорно-білу світлину поверхні Марсу.
Фото: гелікоптер NASA під час нового польоту зробив нову фотографію поверхні Марсу (twitter.com/NASAJPL)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що космічний телескоп Hubble нещодавно зобразив зоряне скупчення NGC 6530, яка знаходиться у сузір'ї Стрільця. Ще раніше апарат продемонстрував галактичне зіткнення у сузір’ї Ерідан, яке отримало назву Arp-Madore 417-391.
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