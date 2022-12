Аппарат InSight официально завершил работу на Марсе, - NASA

Как пишет издание, NASA сообщило, что контроль миссии не смог связаться с космическим кораблем, несмотря на две последовательные попытки. Это и привело к выводу, что солнечные батареи посадочного модуля разрядились.

"InSight, возможно, прекращает работу, но его наследие - и его находки в глубинах Марса - будут продолжать жить", - заверили в агентстве.

NASA заявило, что продолжит прослушивать сигнал от посадочного модуля, который в последний раз общался с Землей неделю назад. Однако выход модуля на связь усматривается маловероятным из-за тонн марсианской пыли, которая накапливалась на двух солнечных батареях, истощая его энергию.

"Мы считали InSight нашим другом и коллегой на Марсе последние четыре года, поэтому трудно прощаться. Но он заслужил свою пенсию", - прокомментировал потерю Брюс Банердт, главный исследователь миссии в Лаборатории реактивного движения в Калифорнии.

