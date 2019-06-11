АП просит КСУ истребовать документы о деятельности коалиции

Фото: Федор Вениславский (president.gov.ua)

Представитель Зеленского в КСУ заявил, что эти документы могут быть предоставлены прямо сегодня

В Администрации президента предложили Конституционному суду истребовать у Верховной рады документы о деятельности коалиции. Об этом заявил представитель президента в КСУ Федор Вениславский, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам представителя Зеленского, данные документы могут быть предоставлены прямо сегодня.

"Я предложил Конституционному суду истребовать документы, которые подтвердили бы, что коалиция работала, документы, подтверждающие, что она выполняла свои полномочия, которые были прописаны в коалиционном соглашении... Если документы есть, предоставить их можно сегодня через час", - заявил он.

Напомним, Вениславский заявил, что отдельные народные депутаты не могут входить в коалицию Верховной рады. "Отдельные депутаты в коалицию входить не могут. Это требование Конституции. Она говорит о том, что коалиция формируется фракциями", - подчеркнул представитель президента в КСУ.

Как писало РБК-Украина ранее, решение по делу о конституционности указа Зеленского о роспуске парламента должно быть объявлено не позднее 29 июня, поскольку КСУ признал рассмотрение этого представления неотложным.

Добавим также, нардеп Олег Куприенко, отвечая на вопрос в КСУ, заявил, что после выхода из состава коалиции парламента трех фракций в ее составе оставалось более 226 депутатов.