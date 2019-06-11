КСУ объявит решение по роспуску Рады до 29 июня, - представитель Зеленского

Фото: Федор Вениславский (president.gov.ua)

У Зеленского заявили об отсутствии оснований для признания неконституционным указа президента о роспуске ВР

Представитель президента Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский не допускает возможности признания указа главы государства о роспуске Верховной рады 8-го созыва неконституционным. Об этом он сказал журналистам, передает "Укринформ".

Он подчеркнул, что парламентское большинство прекратило свою деятельность 29 марта 2016 года после выхода из коалиции фракции Радикальной партии, и с тех пор коалиция вместо необходимых 226 голосов насчитывала лишь 216.

"Мы не допускаем возможности признания указа президента неконституционным. Таких оснований нет", - отметил представитель Зеленского в КСУ.

Вениславский отметил, что решение по делу должно быть объявлено не позднее 29 июня, поскольку КСУ признал рассмотрение этого представления неотложным.

Напомним, нардеп Олег Куприенко, отвечая на вопрос в КСУ, заявил, что после выхода из состава коалиции Верховной рады депутатских фракций "Самопомич", "Батькивщина" и Радикальная партия в составе коалиции оставалось более 226 депутатов.

Как писало РБК-Украина ранее, в КСУ заявили, что глава Верховной рады Андрей Парубий не предоставил Конституционному суду Украины список депутатов, которые входили в состав коалиции после 18 февраля 2016 года.

Так, в ходе своей инаугурации президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске парламента.