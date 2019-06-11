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АП просить КСУ витребувати документи про діяльність коаліції

Новини » Вибори 2019    11.06.2019 - 15:14
АП просить КСУ витребувати документи про діяльність коаліції
Фото: Федір Веніславський (president.gov.ua)

Представник Зеленського у КСУ заявив, що ці документи можуть бути надані прямо сьогодні

В Адміністрації президента запропонували Конституційному суду витребувати у Верховної ради документи про діяльність коаліції. Про це заявив представник президента у КСУ Федір Веніславський, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами представника Зеленського, дані документи можуть бути надані прямо сьогодні.

"Я запропонував Конституційному суду витребувати документи, які підтвердили б, що коаліція працювала, документи, які б підтверджували, що вона виконувала свої повноваження, які були прописані в коаліційній угоді… Якщо документи є, надати їх можна сьогодні через годину", - заявив він.

Нагадаємо, Веніславський заявив, що окремі народні депутати не можуть входити в коаліцію Верховної ради. "Окремі депутати в коаліцію входити не можуть. Це вимога Конституції. Вона говорить про те, що коаліція формується фракціями", - підкреслив представник президента в КСУ.

Як писало РБК-Україна раніше, рішення у справі щодо конституційності указу Зеленського про розпуск парламенту має бути оголошено не пізніше 29 червня, оскільки КСУ визнав розгляд цього подання невідкладним.

Додамо також, нардеп Олег Купрієнко, відповідаючи на питання у КСУ, заявив, що після виходу зі складу коаліції парламенту трьох фракцій у її складі залишалося понад 226 депутатів.

У Зеленського наполягають, що окремі нардепи не можуть входити в коаліцію КСУ має оголосити рішення щодо розпуску Ради до 29 червня, - представник Зеленського
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