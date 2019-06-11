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У Зеленского настаивают, что отдельные нардепы не могут входить в коалицию

Новости » Выборы 2019    11.06.2019 - 14:46
У Зеленского настаивают, что отдельные нардепы не могут входить в коалицию
Фото: Федор Вениславский (trust.ua)

В Конституции прописано, что коалиция формируется только фракциями

Представитель президента Владимира Зеленского в Конституционном суде Украины Федор Вениславский заявил, что отдельные народные депутаты не могут входить в коалицию Верховной рады. Об этом он сказал журналистам, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, у президента утверждают, что после выхода Радикальной партии из состава коалиции, в ней осталось 216 депутатов.

"Это очевидно. Ведь есть персональная численность депутатских фракций, и мы знаем сколько получилось. Очевидно, что это меньше, чем большинство. На момент, когда в последний раз фракция Радикальной партии вышла из коалиции, в коалиции насчитывалось 216 депутатов", - заявил Вениславский.

Он отметил, что отдельные депутаты не имели права самостоятельно и отдельно присоединяться к коалиции.

"Отдельные депутаты в коалицию входить не могут. Это требование Конституции. Она говорит о том, что коалиция формируется фракциями. Нет ни одного слова о том, что депутаты могут быть членами коалиции. Есть несколько решений КСУ, которые подтверждают, что коалиция - это лишь участие коллективных субъектов", - добавил представитель президента в КСУ.

Напомним, ранее Вениславский заявил, что решение по делу о конституционности указа Зеленского о роспуске парламента должно быть объявлено не позднее 29 июня, поскольку КСУ признал рассмотрение этого представления неотложным.

Как писало РБК-Украина ранее, нардеп Олег Куприенко, отвечая на вопрос в КСУ, заявил, что после выхода из состава коалиции Верховной рады депутатских фракций "Самопомич", "Батькивщина" и Радикальная партия в составе коалиции оставалось более 226 депутатов.

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