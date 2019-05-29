В АП назвали дату визита Зеленского в Брюссель

4-5 июня состоится рабочий визит президента Украины Владимира Зеленского к институтам Европейского Союза и НАТО в Брюсселе. Об этом говорится на сайте президента.

В АП отметили, что Зеленский планирует встретиться с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Президент Украины проинформирует партнеров в ЕС и НАТО о безопасности ситуацию на востоке Украины обсудит пути активизации международных усилий для завершения войны на Донбассе, обменяется мнениями по лидерам институтам ЕС и НАТО относительно дальнейших ключевых реформ в Украине", - добавили в сообщении.

Ранее директор по вопросам стран Европы и Центральной Азии Европейской службы внешнего действия Томас Майр-Гартинг сообщил, что ЕС ожидает визит Зеленского в Брюссель.

РБК-Украина писало, что вице-президент Европейской комиссии Марош Шевчович отметил проевропейский настрой команды нового президента Украины и заявил о готовность ЕК к сотрудничеству. Также он добавил, что Украина и ЕС должны начать строить "еще более тесные" взаимоотношения.