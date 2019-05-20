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Шефчович: Украина и ЕС должны начать строить более тесные взаимоотношения

Новости » Политика    20.05.2019 - 17:25
Шефчович: Украина и ЕС должны начать строить более тесные взаимоотношения
Фото: Марош Шефчович (flickr.com european_parliament)

Еврокомиссия готова сотрудничать с командой Зеленского

Вице-президент Европейской комиссии Марош Шевчович отметил проевропейский настрой команды нового президента Украины Владимира Зеленского и заявил о готовности ЕК к сотрудничеству. Об этом он заявил во время брифинга, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы очень внимательно отслеживали предвыборную кампанию, в результате которой победил Владимир Зеленский. Мы познакомились с основными членами его команды и пришли к выводу, что у них проевропейская ориентация", - сказал Шевчович.

Также он добавил, что Украина и ЕС должны начать строить "еще более тесные" взаимоотношения.

Кроме того, Шефчович заявил, что Украина может и далее рассчитывать на поддержку Европейского союза, как в проведении реформ, так и в поддержке макрофинансовой стабильности.

Добавим, Шефчович в рамках встреч с представителями властей Украины намерен поднять вопрос о проведении трехсторонних переговоров в формате Украина-Россия-ЕС касательно будущего транзита российского газа через территорию Украины.

Напомним, Европейский союз на церемонии инаугурации Зеленского представлял вице-президент Европейской комиссии Марош Шевчович. 

 

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