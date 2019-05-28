Зеленский совершит визит в Брюссель

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский посетит Брюссель в июне

Президент Владимир Зеленский осуществит визит в Брюссель. Об этом заявил директор по вопросам стран Европы и Центральной Азии Европейской службы внешнего действия Томас Майр-Гартинг, передает корреспондент РБК-Украина.

Он добавил, что Зеленского ожидают в Брюсселе в июне.

"Следующее важное событие, которое состоится в Киеве в июле этого года саммит Украина-ЕС. И в июне мы также ожидаем визит президента Зеленского в Брюссель", - заявил Майр-Гартинг.

РБК-Украина писало, что 2 мая советники президента Александр Данилюк и Руслан Рябошапка в Брюсселе провели встречу с послами Европейского союза. Они провели беседу с послами ЕС на Комитете по вопросам политики и безопасности.

Напомним, ранее вице-президент Европейской комиссии Марош Шевчович отметил проевропейский настрой команды нового президента Украины и заявил о готовности ЕК к сотрудничеству. Также он добавил, что Украина и ЕС должны начать строить "еще более тесные" взаимоотношения.

Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пообещал Владимиру Зеленскому поддержку Евросоюза. Он выразил ему благодарность за преданность демократии и верховенству закона.