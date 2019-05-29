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В АП назвали дату візиту Зеленського у Брюссель


Зеленський здійснить візит 4-5 червня

4-5 червня відбудеться робочий візит президента України Володимира Зеленського до інституцій Європейського Союзу та НАТО у Брюсселі. Про це йдеться на сайті президента.

У АП зазначили, що Зеленський планує зустрітись з президентом Європейської Ради Дональдом Туском, президентом Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером, генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Президент України поінформує партнерів у ЄС і НАТО про безпекову ситуацію на сході України, обговорить шляхи активізації міжнародних зусиль для завершення війни на Донбасі, обміняється думками з лідерам інституцій ЄС і НАТО щодо подальших ключових реформ в Україні", - додали у повідомленні.

Раніше директор з питань країн Європи і Центральної Азії Європейської служби зовнішньої дії Томас Майр-Гартінг повідомив, що ЄС очікує візит Зеленського в Брюссель.

РБК-Україна писало, що віце-президент Європейської комісії Марош Шевчович зазначив проєвропейський настрій команди нового президента України і заявив про готовність ЄК до співпраці. Також він додав, що Україна та ЄС повинні почати будувати "ще більш тісні" взаємовідносини.

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