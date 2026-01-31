Антиукраїнські дописи та пропаганда РФ: за що в Харкові затримали священника
У Харкові затримали священника, який публічно принижував українців і виправдовував агресію Росії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора України.
За даними слідства, з березня по липень 2025 року клірик систематично поширював антиукраїнські меседжі в проросійських Telegram-каналах, принижував українців і створював про них негативний стереотипний образ.
"Крім того, у своїх дописах він транслював кремлівські пропагандистські тези, зокрема заявляв, що "Харьков всегда был, есть и будет русским городом", фактично виправдовуючи збройну агресію російської федерації проти України", - йдеться у повідомленні ОГПУ.
Під час обшуків у його житлі вилучили мобільний телефон із доказами протиправної діяльності та понад 2,6 млн грн у різних валютах, ймовірно отримані як винагорода за інформаційно-підривну діяльність на користь Росії.
Священника затримали. Йому повідомили про підозру за статтями Кримінального кодексу України про розпалювання національної ворожнечі та виправдовування агресії РФ.
Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.
Також триває слідство щодо можливого несанкціонованого поширення даних про розташування підрозділів ЗСУ та інших злочинів проти державної безпеки.
Затримання прихильників РФ
Як писало РБК-Україна, настоятель одного з храмів у Волинській області отримав підозру. Він пропонував за хабар у 10 тисяч долларів забезпечити "духовну" відстрочку від мобілізації.
Також правопорушник обіцяв за хабар вплинути на працівників Володимирського районного ТЦК.
Священнику повідомили про підозру за ч.3 ст.369-2 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 8 років.
Також повідомлялось, що на Дніпропетровщині затримано протоієрея місцевого храму УПЦ (МП), який під час літургій вихваляв росіян та закликав українців скласти зброю перед ворогом.
За матеріалами справи, агітацію на підтримку кремля клірик знімав на відео, які потім планував передати московському патріарху РПЦ Кирилу (Гундяєву), щоб підтвердити свою прихильність до окупантів.
Також фігурант поширював у Telegram-каналах заклики російських пропагандистів до захоплення України.