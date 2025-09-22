Священик із Луцька пропонував "духовну" відстрочку від мобілізації за 10 тисяч доларів
Настоятель одного з храмів у Волинській області отримав підозру. Він пропонував за хабар забезпечити "духовну" відстрочку від мобілізації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління Нацполіції у Волинській області.
Як встановили слідчі, 45-річний мешканець Луцька, настоятель храму у Володимирському районі, вимагав та отримав від військовозобов'язаного 10 тисяч доларів за те, щоб надати йому "духовну" відстрочку від служби та бронювання.
Фото: священику з Луцька повідомили про підозру (vl.npu.gov.ua)
Також правопорушник обіцяв за хабар вплинути на працівників Володимирського районного ТЦК.
Священику повідомили про підозру за ч.3 ст.369-2 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 8 років.
Суд обрав правопорушнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час.
Схеми ухилення від мобілізації
Нагадаємо, у червні стало відомо, що правоохоронці викрили схеми ухилення від мобілізації в шести регіонах.
Зокрема, у Львові жінка пропонувала військовозобов'язаним чоловікам за 25 тисяч доларів оформити підроблені медичні документи, які дозволили б їм виїхати за кордон.
Правопорушницю спіймали правоохоронці, коли вона отримувала 12 тисяч доларів завдатку.