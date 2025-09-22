ua en ru
Пн, 22 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Священик із Луцька пропонував "духовну" відстрочку від мобілізації за 10 тисяч доларів

Луцьк, Понеділок 22 вересня 2025 18:36
UA EN RU
Священик із Луцька пропонував "духовну" відстрочку від мобілізації за 10 тисяч доларів Ілюстративне фото: поліція викрила схему ухилення від мобілізації на Волині (volynrada.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Настоятель одного з храмів у Волинській області отримав підозру. Він пропонував за хабар забезпечити "духовну" відстрочку від мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління Нацполіції у Волинській області.

Як встановили слідчі, 45-річний мешканець Луцька, настоятель храму у Володимирському районі, вимагав та отримав від військовозобов'язаного 10 тисяч доларів за те, щоб надати йому "духовну" відстрочку від служби та бронювання.

Священик із Луцька пропонував &quot;духовну&quot; відстрочку від мобілізації за 10 тисяч доларівФото: священику з Луцька повідомили про підозру (vl.npu.gov.ua)

Також правопорушник обіцяв за хабар вплинути на працівників Володимирського районного ТЦК.

Священику повідомили про підозру за ч.3 ст.369-2 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 8 років.

Суд обрав правопорушнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час.

Схеми ухилення від мобілізації

Нагадаємо, у червні стало відомо, що правоохоронці викрили схеми ухилення від мобілізації в шести регіонах.

Зокрема, у Львові жінка пропонувала військовозобов'язаним чоловікам за 25 тисяч доларів оформити підроблені медичні документи, які дозволили б їм виїхати за кордон.

Правопорушницю спіймали правоохоронці, коли вона отримувала 12 тисяч доларів завдатку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Волинська область Бронювання від мобілізації Корупція Мобілізація в Україні Відстрочка
Новини
Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: ексспівробітник УДО отримав довічне ув'язнення
Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: ексспівробітник УДО отримав довічне ув'язнення
Аналітика
Що відбувається в Раді та чому Зеленський незадоволений "Слугою народу"
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Що відбувається в Раді та чому Зеленський незадоволений "Слугою народу"