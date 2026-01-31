Антиукраинские посты и пропаганда РФ: за что в Харькове задержали священника

В Харькове задержали священника, который публично унижал украинцев и оправдывал агрессию России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины .

По данным следствия, с марта по июль 2025 года клирик систематически распространял антиукраинские месседжи в пророссийских Telegram-каналах, унижал украинцев и создавал о них негативный стереотипный образ.

"Кроме того, в своих сообщениях он транслировал кремлевские пропагандистские тезисы, в частности заявлял, что "Харьков всегда был, есть и будет русским городом", фактически оправдывая вооруженную агрессию российской федерации против Украины", - говорится в сообщении ОГПУ.

Во время обысков в его жилище изъяли мобильный телефон с доказательствами противоправной деятельности и более 2,6 млн грн в разных валютах, вероятно полученные в качестве вознаграждения за информационно-подрывную деятельность в пользу России.

Священника задержали. Ему сообщили о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины о разжигании национальной вражды и оправдание агрессии РФ.

Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей.

Также продолжается следствие относительно возможного несанкционированного распространения данных о расположении подразделений ВСУ и других преступлений против государственной безопасности.