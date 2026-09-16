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Антициклон змінює погоду в Україні: до чого готуватися 16 вересня

07:00 16.09.2026 Ср
2 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: яка погода чекає Україну 16 вересня (Getty Images)

16 вересня над Україною запанує антициклон, який спричинить теплу погоду без дощів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Яка погода очікується в Україні 16 вересня

Над країною 16 вересня триматиметься антициклон. Його центр поступово переміщуватиметься з території Румунії у бік центральних областей України.

Переважатиме північно-західний вітер. На висотах надходитиме прохолодне повітря, тому вночі температура опуститься нижче звичного, а вдень стане тепліше завдяки сонцю.

  • мінлива хмарність;
  • без опадів;
  • вночі та вранці у західних областях туман;
  • вітер північно-західний, на заході країни - південно-західний, швидкістю 5-10 метрів за секунду.

Скільки градусів буде вдень

Вночі повітря охолоджувалось до 6-12 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів покажуть 20-25 градусів.

У східних областях через захмарене небо ніч була трохи теплішою - 10-15 градусів. Зате вдень там прохолодніше, ніж в інших регіонах - лише 17-22 градуси.

Фото: якою буде погода в Україні 16 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Похолодання вже на підході

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко раніше попереджала про різке похолодання в Україні.

За її словами, вже з понеділка, 21 вересня, погода зміниться - вдень стане лише 10-17 градусів, а атмосферні фронти принесуть помірні та сильні дощі.

Тим часом раніше синоптик Віталій Постригань розповідав, що з 16 по 20 вересня Україну ще накриє бабине літо.

За його прогнозом, вдень у ці дні буде 21-26 градусів тепла, а вночі - 9-14.

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