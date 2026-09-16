Антициклон змінює погоду в Україні: до чого готуватися 16 вересня

16 вересня над Україною запанує антициклон, який спричинить теплу погоду без дощів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Над країною 16 вересня триматиметься антициклон. Його центр поступово переміщуватиметься з території Румунії у бік центральних областей України.
Переважатиме північно-західний вітер. На висотах надходитиме прохолодне повітря, тому вночі температура опуститься нижче звичного, а вдень стане тепліше завдяки сонцю.
Вночі повітря охолоджувалось до 6-12 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів покажуть 20-25 градусів.
У східних областях через захмарене небо ніч була трохи теплішою - 10-15 градусів. Зате вдень там прохолодніше, ніж в інших регіонах - лише 17-22 градуси.
Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко раніше попереджала про різке похолодання в Україні.
За її словами, вже з понеділка, 21 вересня, погода зміниться - вдень стане лише 10-17 градусів, а атмосферні фронти принесуть помірні та сильні дощі.
Тим часом раніше синоптик Віталій Постригань розповідав, що з 16 по 20 вересня Україну ще накриє бабине літо.
За його прогнозом, вдень у ці дні буде 21-26 градусів тепла, а вночі - 9-14.